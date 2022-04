I risultati della 35a giornata

lun. SPAL-Crotone 1-1 [7' Schnegg (C), 86' Rossi (S)]

lun. Cremonese-Cosenza 3-1 [2' Larrivey (Co), 16' e 34' Gaetano (Cr), 45' aut. Väisänen (Cr)]

Serie B Il Benevento fallisce l'aggancio al 2° posto: il Cosenza vince 1-0 14/04/2022 A 22:44

lun. Pordenone-Benevento 1-4 [2' e 18' Moncini (M), 67' e 72' Farias (B), 86' Gavazzi (P)]

lun. Reggina-Lecce 1-0 [45'+2 Folorunsho (R)]

lun. Vicenza-Perugia 1-2 [2' Dalmonte (V), 17' Curado (P), 57' Segre (P)]

N.B. Parte male l'avventura dell'ex Catania Francesco Baldini, che ha sostituito in panchina, a Vicenza, l'esonerato Cristian Brocchi.

lun. Cittadella-Alessandria 1-2 [26' e 32' Corazza (A), 81' Mazzocco (C)]

lun. Parma-Ascoli 0-1 [43' Bidaoui (A)]

lun. Pisa-Como 3-1 [7' e 78' Puscas (P), 63' Gliozzi (C), 68' rig. Torregrossa (P)]

lun. Ternana-Frosinone 4-4 [10' Rohdén (F), 21' Proietti (T), 27' aut. Minelli (T), 37' aut. Bogdan (F), 47' Palumbo (T), 64' Gatti (F), 77' Pettinari (T), 96' rig. Novakovich (F)]

lun. Monza-Brescia 1-1 [49' Machin (M), 81' Bisoli (B)]

N.B. SITUAZIONE IN VETTA: Cremonese punti 66; Lecce 65; Monza 64; Benevento e Pisa 63; Brescia 62; Ascoli 58; Frosinone 55. Anche il prossimo turno, il 36esimo, si disputerà per intero in un'unica giornata, quella di lunedì 25 Aprile.

Classifiche e calendario

Match of the day: Ternana-Frosinone 4-4

Otto gol e tanto divertimento, sino all'ultimo respiro, al "Libero Liberati", tra Ternana e Frosinone. Ciociari in vantaggio al 10' con lo svedese Rohdén, grazie a una zampata d'esterno su prolunga di Gatti a un calcio d'angolo dalla sinistra. I rossoverdi pareggiano al 21' con un colpo di testa in tuffo di Proietti su tiro dalla bandierina da parte di Palumbo, Quindi, due autoreti, una per parte: al 27' il l'estremo difensore frusinate Minelli, dopo la traversa interna di Partipilo in elevazione, devia involontariamente con la spalla nella propria porta. Dieci minuti tardi, tuttavia, su corner di Ciano, Bogdan devia con la schiena alle spalle del proprio portiere Iannarilli per il momentaneo 2-2. A inizio secondo tempo, Palumbo fa tris per la Ternana con una rasoiata da fuori, mentre al 64', il promesso juventino Federico Gatti, porta la gara sul 3-3, in girata (poco fuori l'area piccola) sul cross basso di Zerbin. Al 77', ci pensa Stefano Pettinari con uno splendido pallonetto dopo un'incertezza di Szyminski. E' 4-3, ma non è finita: al 96', infatti, Novakovich fa 4-4 spiazzando Iannarilli su calcio di rigore, assegnato per uno scontro in area tra Partipilo e Tribuzzi.

Top: Cremonese

Vittoria in rimonta importantissima per la Cremonese, che approfitta del ko del Lecce a Reggio Calabria per riprendersi la vetta della classifica. Allo "Zini", però, contro il Cosenza, l'inizio è in salita: dopo nemmeno 2' e una serie di rimpalli in area di rigore con Rigione e Camporese protagonisti, El Bati Larrivey vince il duello con Carnesecchi in uscita bassa, insaccando a porta vuota. I grigiorossi, tuttavia, si scuotono col solito, talentuoso Gianluca Gaetano, alla terza doppietta stagionale: al 16', lo scuola Napoli, insacca sotto le gambe di Matosevic dopo una percussione sulla destra di Zanimacchia. Al 34', quindi, una vera e propria perla del numero 70 di mister Fabio Pecchia, che ubriaca l'intera difesa silana con una serie di doppi passi ipnotizzanti, prima di insaccare rasoterra nell'angolino più lontano. Il definitivo 3-1 arriva a fine primo tempo e, in realtà, è un'autorete di Väisänen: al 45', il finlandese anticipa di testa Zanimacchia su lungo lancio di Fagioli, infilando inesorabilmente il proprio portiere Matosevic.

Flop: Lecce

Occasionissima persa per il Lecce, che torna al secondo posto dopo la sconfitta al "Granillo" contro la Reggina. Sullo Stretto finisce 1-0 per la formazione di Stellone: a deciderla è Michael Folorunsho, che al 2' di recupero del primo tempo insacca in spaccata sulla respinta di Gabriel alla conclusione bassa di Kupisz.

Reggina-Lecce, Serie B 2021-2022. Foto di Valentina Giannettoni per Getty Images Credit Foto Getty Images

Il consiglio per gli acquisti: David Schnegg (Crotone)

Arrivato da Venezia (a gennaio, in prestito) come terzino sinistro, il classe 1998 austriaco - nel 3-4-3 di Francesco Modesto - si districa da esterno sinistro tutto campo. Dopo la gara da incubo dello scorso 6 aprile a Vicenza (autogol ed espulsione), Schnegg si rifà ampiamente a Ferrara contro la Spal, spaccando la porta al 7' su assist dalla destra di Marras per il momentaneo vantaggio pitagorico e servendo bene al 24' Maric, che sciupa clamorosamente la chance del raddoppio. SPAL che, all'86', coglierà l'1-1 con un vero e proprio colpo da biliardo di Pepito Rossi. Crotone a -6 dalla prima postazione playout disponibile: la clamorosa doppia retrocessione in Serie C è ormai a un passo.

