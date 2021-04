Il primo recupero della Serie B dopo l'interruzione fino al 1° maggio per lasciare spazio alle partite rinviate per Covid , termina 2-2 tra Pordenone e Pisa. Risultato che, sostanzialmente, sta bene a entrambe nella corsa salvezza, coi Ramarri che agganciano il Vicenza al tredicesimo posto a 41 punti e i toscani che, invece, salgono a quota 44. Allo stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro, Pisa di D'Angelo in vantaggio dopo appena 3': sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti battuta da Gucher, la sponda aerea di Vido viene raccolta dalla stoccata rasoterra di Antonio Caracciolo, che incontra la deviazione vincente sottoporta del solito Michele Marconi. Il Pordenone di Domizzi giunge al pari già al 10' sul calcio di rigore trasformato da Ciurria e assegnato per un fallo di mano in area di Mazzitelli sulla torre di Berra. Sempre dagli undici metri, il Pisa torna avanti al 43': Marconi conquista il penalty dopo una spinta di Scavone e realizza dal discetto la rete del momentaneo 1-2. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica occorsa dopo il doppio giallo a Barison, il Pordenone trova comunque il gol del pari al 65' grazie al colpo di testa vincente dell'ex Zammarini, che insacca in elevazione un preciso assist di Ciurria. Le prossime partite sono in programma martedì 27 aprile con Pescara-Vrtus Entella (alle 14) ed Empoli-Chievo (alle 16).