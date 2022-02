Calcio

Berlusconi tra Milan e Monza, siparietto con Galliani: "Sono il presidente più vincente di sempre"

SERIE B - Dopo due anni di assenza, Silvio Berlusconi è tornato ad assistere a una partita di calcio. Il Cavaliere era presente all'UPower Stadium di Monza per il match casalingo vinto 4-0 dalla squadra brianzola contro la Spal. In conferenza stampa ha ricordato assieme a Galliani i trofei vinti in rossonero: "Sono 29 più il campionato vinto l'anno scorso in Serie C"

00:00:45, un' ora fa