Calcio

Cremonese in Serie A, Fabio Pecchia dopo la promozione: "Traguardo incredibile, complimenti a tutti"

SERIE B - Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, commenta nel post gara la felicità a caldo per una promozione storica e che riporta i grigiorossi in massima serie dopo 26 anni: "Campionato incredibile, negli ultimi 4 mesi siamo sempre stati nelle posizioni di vertice, i ragazzi sono stati straordinari a seguirmi e a conseguire questo traguardo in un campionato difficilissimo".

00:01:35, 33 minuti fa