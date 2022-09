Il Cagliari ditorna a sorridere: dopo la sconfitta per 1 a 0 di Ferrara contro la(in cuiaveva pure sciupato un calcio di rigore) al ritorno alla Sardegna Arena riecco il successo - col medesimo punteggio -, che porta la firma dial minuto 28. A farne le spese, ildi che invece proveniva dal roboante successo contro la Ternana per 4-1 . Il gol che ha deciso la contesa ha visto lo svilupparsi della splendida iniziativa di, abile a sfuggire ae delizioso nello scavalcarein uscita con un tocco morbido. A quel punto, Rog si triva ad insaccare di testa a porta sguarnita. Rete inizialmente annullata per offside, ma poi concessa dopo il VAR-check, che ha evidenziato la posizione regolare del centrocampista croato. Cagliari a 7 punti nella classifica di Serie B, Modena che resta a 3.