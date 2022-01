La Supercoppa spagnola è del Real Madrid. A Riad l'Athletic Bilbao lotta, tenta in ogni modo di rimanere in partita, ma alla fine deve arrendersi di fronte a un avversario più forte. Finisce 2-0 per la squadra di Carlo Ancelotti, che conquista il primo trofeo della sua seconda avventura madridista. Sblocca Modric nel primo tempo, con un destro a giro delizioso come il suo modo di giocare, e nella ripresa è Benzema a chiudere i conti su rigore. I baschi hanno un sussulto solo nel finale, ma Raul Garcia si fa respingere un altro penalty da Courtois (espulso Militão nell'occasione). Nell'albo d'oro della Supercoppa, è avvicinamento Real: comanda sempre il Barcellona con 13 trofei, ma da questa sera le Merengues si portano a 12. Svanisce invece il sogno del bis dell'Athletic, che sperava in un nuovo sgambetto dopo aver fatto lo scherzo al Barcellona 12 mesi fa e, invece, è costretto a tornare sulla terra.

Tabellino

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2 (primo tempo 0-1)

Athletic Bilbao (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Balenziaga (58' Berchiche); Berenguer (46' Nico Williams), Dani Garcia, Zarraga (58' Vesga), Muniain (81' Serrano); Sancet (58' Raul Garcia), Iñaki Williams. All. Marcelino

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez (91' Nacho), Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo (64' Valverde), Benzema, Vinicius Junior (86' Marcelo). All. Ancelotti

Arbitro: Cesar Soto Grado

Gol: 38' Modric (R), 52' rig. Benzema (R)

Ammoniti: Dani Garcia, Yeray

Espulsi: Militão all'88'

La cronaca in 7 momenti chiave

18' – Destro a giro dal limite di Benzema e deviazione con la punta delle dita di Unai Simon, che si salva in angolo.

27' – Botta improvvisa da posizione defilata di Casemiro e bel riflesso di Unai Simon, che si salva nuovamente in calcio d'angolo.

38' – GOL DEL REAL MADRID. Rodrygo avanza palla al piede, entra in area e tocca al limite per Modric, il cui destro piazzato non dà scampo a Unai Simon. 0-1.

45' – Iniziativa personale in area di Sancet e destro a giro che sfiora l'incrocio più lontano.

52' – GOL DEL REAL MADRID. Benzema trasforma un calcio di rigore concesso, tramite VAR, per un mani in area di Yeray su tiro dello stesso francese. 0-2.

76' – Cross di Berchiche e colpo di testa sull'esterno della rete di Raul Garcia. Pericoloso l'ex Atletico.

91' – Militão devia con una mano un colpo di testa ravvicinato di Raul Garcia: rosso per il brasiliano e rigore per l'Athletic, che però lo stesso ex Atletico si fa respingere con un piede da Courtois.

Il migliore

Modric. Delizioso. Il suo perfetto destro a giro si insacca alle spalle di Unai Simon e apre al Real Madrid la strada della Supercoppa. Oltre alle solite, immancabili, giocate da genio.

Il peggiore

Muniain. Non accende la luce. L'episodio migliore della sua partita è un cross che Raul Garcia gira a lato di testa: troppo poco.

Le pagelle

Ancelotti: "Sogno di essere per il Real ciò che Simeone è per l'Atletico"

