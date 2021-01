Non certo il periodo più fortunato in casa Juventus: dopo le tre assenze legate alla positività al coronavirus di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt e con Dybala ancora alle prese con l'infortunio rimediato nella sfida contro il Sassuolo, Andrea Pirlo perde anche Merih Demiral. Il difensore marocchino, infatti, è alle prese con un problema muscolare che lo costringerà a saltare la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma mercoledì alle 21.00 al Mapei Stadium di Sassuolo. Per i bianconeri si tratta di piena emergenza, con il tecnico Andrea Pirlo chiamato ad aggiungere i giovani Dragusin, Di Padro, Fagioli e Ranocchia alla lista dei 21 convocati. Intanto, in difesa, i bianconeri sono pronti ad affidarsi nuovamente a Bernardeschi nel ruolo di terzino sinistro.