"Domani gioca Perin in porta, Tek domani arriverà all'ultimo momento: lui è l'ultimo che si è vaccinato e quindi dobbiamo rispettare un protocollo che lo fa arrivare all'ultimo allo stadio."

Lo ha anticipato Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa della vigilia, spiegando nel dettaglio i motivi dell’esclusione (almeno iniziale) dell'estremo difensore polacco Wojciech Szczesny. Il portiere titolare della Juventus ha difatti cominciato il cosiddetto iter vaccinale solo un paio di giorni fa, di conseguenza - stando alle nuove disposizioni in materia Covid-19 - non può avere contatto diretto con gli altri tesserati nelle ore di avvicinamento al match durante le attività di gruppo (viaggio in pullman e ritiro).

“Tutti i giocatori sono vaccinati, Tek è l’ultimo”.

Prosegue poi Max Allegri. Nessuno strascico, dunque: quando entrerà in possesso del green pass Szczesny tornerà a svolgere regolarmente tutte le attività del "gruppo squadra".

