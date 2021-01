Everton a fatica. Che miracolo del Chorley contro il Derby County di Rooney

Ancelotti fa ovviamente turnover con il Rotherham, squadra di terza divisione, ma ritrova comunque Digne e James Rodriguez. Tempo 9 minuti e i toffees trovano il gol del vantaggio con il turco Tosun servito da Gordon. È l'inizio di una goleada? Neanche per sogno, perché il Rotherham in contropiede sfiora due volte il pareggio e al 56' arriva l'effettivo 1-1 con Olosunde. A questo punto Ancelotti inserisce Doucouré, Bernard, Mina e Sigurdsson, ma la squadra dello Yorkshire si difende con le unghie e con i denti, con un sigillatissimo 5-4-1. Tosun trova il 2-1 all'86', ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Si va ai supplementari: qui ci pensa Doucouré a togliere le castagne dal fuoco grazie all'assist di James Rodriguez, ma che fatica. In attesa delle partite del pomeriggio, avanti anche Millwall, Luton, Norwich e Nottingham Forest. Il miracolo però lo fa il Chorley, squadra di National League North - la sesta divisione inglese - che ha superato il Derby County di Wayne Rooney. Finisce 2-0 in Victory Park dove si rischiava di non giocare a causa della neve: eroi di giornata Hall e Calveley autori dei due gol.

Chorley-Derby County - FA Cup 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Anche l'Arsenal ai supplementari, il Leicester a valanga

Deve passare dai supplementari anche l'Arsenal di Arteta che supera, comunque, il Newcastle per 2-0. Al 109' arriva il gol partita del giovane Smith-Rowe, con Aubameyang che chiude tutto a 3 minuti dal fischio finale. Supplementari “vincenti” anche per il Fulham che vince in casa del QPR per 2-0, mentre il West Bromwich Albion cade ai tiri di rigore contro il Blackpool (squadra di terza divisione). I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2, con la squadra di Sam Allardyce che aveva già rimontato due volte, poi ai rigori tradiscono Edwards, Furlong e Matheus Pereira. Non trema invece il Leicester che vince dominando in casa dello Stoke: Justin, Albrighton, Ayoze Perez e Barnes per un roboante 4-0.

Justin, Barnes - Stoke City-Leicester City - FA Cup 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Passa anche il Manchester United: 1-0 al Watford

Tra le squadre di Premier League, avanti anche lo Sheffield United che vince sul campo del Bristol Rovers per 3-2 mentre il Burnley deve passare prima dei tiri di rigore per superare il Milton Keynes. Vince anche il Manchester United che supera il Watford per 1-0 grazie al gol in avvio di McTominay. La squadra di Solskjaer perde però Bailly per infortunio a fine primo tempo.

Ancelotti: "Con James dietro segnerei anche io..."

