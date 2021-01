Nessuna sorpresa al Villa Park. Nel terzo turno di FA Cup, il Liverpool vendica il 7-2 in Premier League dello scorso ottobre e cala il poker contro una selezione dell'Under 18 e Under 23 dell'Aston Villa, sceso in campo con i giovani a causa di un focolaio di Coronavirus (14 giocatori) che ha costretto all'isolamento totale la prima squadra nelle scorse ore.