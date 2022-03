Non c'è torneo al mondo più pazzo, romantico, appassionante della FA Cup. La coppa in cui tutto è possibile. Persino che una squadra ottava in Championship elimini il Tottenham di Antonio Conte dopo aver fatto fuori il Manchester United. E' successo stasera al Riverside Stadium di Middlesbrough, dove i ragazzi di Wilder si sono regalati un altro miracolo sportivo. Nel primo tempo non ci sono squilli degni di nota: le squadre prima si studiano, poi si alternano nel controllare la gara a centrocampo. Gli unici due squilli li regala Doherty, ma prima la sua conclusione defilata be poi il suo tiro dal limite finiscono fuori. Nella seconda frazione di gioco le occasioni sono più nitide da una parte e dall'altra: prima Crooks si divora il vantaggio di testa, poi Lumley è bravo a involarsi sulla punizione di Dier. Al minuto 85' è ancora il centrale degli Spurs a sfiorare la rete con un bel taglio sul primo palo, ma la sua zuccata è alta di niente. Allo scadere occasione colossale per Son, che da mezzo metro non riesce a spingerla in porta di testa; non è serata per il coreano, che prova a farsi perdonare di tacco alla fine del primo tempo supplementare ma si vede strozzare l'esultanza in gola da Lumley. Al minuto 107 arriva, per Conte e i suoi, la clamorosa beffa: Coburn, classe 2002, entra in area da destra e spacca la porta con un destro violentissimo, sul quale non ha scampo Lloris. Un gol che condanna Conte e il suo Tottenham a una dolorosissima eliminazione: ai quarti di FA Cup ci va, con merito, il Middlesbrough. Per Antonio e gli Spurs ora è davvero notte fonda...

Il tabellino

Middlesbrough-Tottenham 1-0 d.t.s.

MIDDLESBROUGH (3-5-2): Lumley; Dijksteel, Fry, McNair (106' Peltier); Jones, Crooks, Howson (117' Bamba), Tavernier, Taylor (96' Bola); Watmore (75' Balogun), Sporar (96' Coburn). All.: Wilder.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies (115' Scarlett); Doherty (81' Bergwijn), Winks, Hojbjerg, Sessegnon (81' Emerson Royal), Kulusevski (106' Reguilon), Kane, Son. All.: Conte. ARBITRO: D. England

GOL: 107' Coburn

AMMONITI: 56' McNair, 57' Romero

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 7 momenti

39 - DOHERTYYYY!! COSA SI E' MANGIATO!!! Parte velocissimo il centrocampista del Tottenham sulla destra, che sfrutta una bella palla di Kulusevski per involarsi e saltare Lumley in uscita. La conclusione a porta vuota, però, finisce altissima sopra la traversa!

55 - CROOKS!!! OCCASIONE COLOSSALE PER IL BORO!! Stacco di testa imperioso sugli sviluppi da corner, ma la zuccata dell'uomo che aveva affossato lo United finisce clamorosamente alto!

84 - DIEEEEEER!! A UN SOFFIO DALL'INCROCIO!! Gran colpo di testa del centrale degli Spurs sugli sviluppi di un corner, palla alta di un nulla! 88 - LLORIS DECISIVO SU JONES!! CHE OCCASIONE!! Infilata clamorosa presa dalla difesa del Tottenham, Crooks porta su la sfera e la gira sulla destra a Jones che come un treno calcia trovando un gran riflesso del portiere francese!

90+3 - SOOOOON!!! MA COSA HA SBAGLIATO, PAZZESCO!!! Il cross di Emerson, ben lanciato da Kane, era perfetto ma il coreano di testa da un metro si fa ipnotizzare da Lumley!

104 - LLORIIIIISSSS!! LLORISSSS!! CHE PARATA SU TAVERNIER!! Ancora Jones dalla destra, stavolta per Tavernier che va a botta sicura a tu per tu con l'estremo difensore ospite: grande riflesso e pericolo scampato!

105+1 - SOOOON!! NE HA SBAGLIATO UN ALTRO, STAVOLTA GRANDE LUMLEY!! Kulusevski stavolta è perfetto a mettere dentro dalla destra, Son si inventa un colpo di tacco ma Lumley con un guizzo prende anche questa!

107 - COBUUUUUUURN!! COBUUUUUUUURN!! L'HA SBLOCCATA IL RAGAZZINOOOOOO!!! BORO IN VANTAGGIOOOO!! Incursione dalla destra micidiale del classe 2002, che spacca la porta di collo pieno fulminando Lloris!

MVP

Il migliore - COBURN: in FA Cup, si sa, i sogni diventano realtà. E così un ragazzino classe 2002 finisce per eliminare il Tottenham con un gol bellissimo, di puro istinto e foga agonistica. Una serata che non scorderà mai.

Il peggiore - SON: di solito è fenomenale, ma stavolta ha sulla coscienza due errori clamorosi, gravissimi per un grande giocatore come lui. Questa eliminazione, dispiace dirlo, ma ce l'ha sulla coscienza soprattutto lui.

Conte: "Nessun caso fra me e il Tottenham. Aiuterò club fino alla fine"

