FA Cup, Middlesbrough shock: “Chelsea? Successi alimentati da 19 anni di denaro corrotto”

FA CUP - Durissima risposta del presidente e proprietario del Middlesbrough dopo che il Chelsea ha chiesto di giocare a porte chiuse i quarti di finale del torneo per "questioni di integrità sportiva", in quanto ai tifosi Blues non è concessa la vendita di biglietti nè in casa nè in trasferta. In serata dietrofront del club londinese