La maggior parte di essi conquistati, si sa, con la maglia del Barcellona: 23, in tutto, coi blaugrana (6 volte la Liga spagnola, 3 la Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 supercoppe europee, 4 Coppe del Re e 4 supercoppe spagnole), una Coppa del Nord-Est con il Bahia prima di approdare in Europa. E, ancora, 6 successi con il PSG (2 Ligue 1, una Coppa di Francia, 2 supercoppe francesi e una coppa di Lega); prima di approdare in Francia (e al Barcellona) Dani Alves ha collezionato 5 titoli col Siviglia. Quindi, giunto, in Talia, due trofei con la Juventus (uno Scudetto e una Coppa Italia). Quindi, un campionato Paulista col San Paolo e 6 titoli col Brasile, tra cui 2 Confederations Cup, 2 Copa America e 1 Mondiale Under 20, prima - per l'appunto - della medaglia d'oro di oggi alle Olimpiadi.

Una Olimpiade, peraltro, vissuto da assoluto protagonista, anche in finale, in cui Dani Alves si è reso protagonista dell'assist per il gol decisivo ai supplementari di Malcom, abile ad appprofittare di un errore decisivo di Unai Simon.

La perla di Malcom al 108'! Il gol che ha deciso Brasile-Spagna

