L’Arena Kombëtare di Tirana è ufficialmente sold-out. Sul mercato legale non è più possibile acquistare biglietti per la finale di UEFA Conference League tra Roma e Feyenoord del prossimo mercoledì 25 maggio. Gli ultimi 10 mila tagliandi sono stati “bruciati” oggi nel giro di un’ora attraverso il portale della UEFA.

I biglietti erano stati messi a disposizione per una libera vendita potenzialmente mondiale. E il sistema è andato il tilt. Le vendite erano incominciare alle 12:00 con questa procedura: prima una registrazione al sito ufficiale della UFEA, poi l’accesso a una “waiting room” virtuale per qualche minuto. La pagina di selezione dei biglietti dava la possibilità di acquistarne fino a quattro tagliandi, con i prezzi che variavano in base alla consueta categoria scelta dalla UEFA per queste occasioni: prima fascia a a 125 euro, seconda fascia a 85, terza fascia a 35 e quarta fascia a 25. Una volta selezionata la fascia di prezzo, l’acquirente poteva scegliere il numero di biglietti (fino a un massimo di quattro). E qui i problemi. In tanti hanno segnalato che al momento della conferma il sistema restituiva un messaggio di errore: “Sfortunatamente, non siamo in grado di portare a termine la tua richiesta. Ci scusiamo per l'inconveniente. Per favore riprova più tardi o aggiorna nuovamente la pagina”.

La vendita è stata così bloccata per un paio d’ore, per poi riprendere alle 14. Nel giro di un’ora la notizia: stadio sold-out. Migliaia di tifosi della Roma hanno così segnalato di non essere riusciti a portare a termine l’acquisto. Su radio dell’ambiente romano e social tante proteste: davvero pochi i fortunati, almeno in Italia, che sono riusciti a portare a termine il loro acquisto.

