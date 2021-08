Mentre la Roma fa il suo dovere in Turchia , è una brutta partenza quella del Tottenham, che a sorpresa cade sul campo del Paços de Ferreira nella gara di andata valida per la qualificazione alla fase a gironi della Conference League.

La squadra di Esprito Santo, che per la prima volta vedeva Gollini titolare, cade contro i portoghesi per la rete di Lucas Silva nel finale di primo tempo. Una gara negativa per gli Spurs, che adesso si giocheranno tutto nel ritorno a Londra per evitare una clamorosa eliminazione.

