Dopo le due serate di Champions, è il momento di Europa League e Conference League in questo giovedì. Squadre in campo per il terzo turno preliminare. Un occhio di riguardo per la nuova competizione Uefa che dal prossimo turno vedrà l'ingresso della Roma. L'avversario dei giallorossi sarà la vincente della doppia sfida Trabzonspor-Molde: pareggio ricco di gol nella gara di andata con i turchi di Marek Hamsik, Gervinho e Bruno Peres che vanno per 3 volte in vantaggio, ma vengono sempre recuperati dagli ospiti fino al 3-3 finale. Non essendoci più la regola dei gol in trasferta si può dire che si ripartirà da zero giovedì prossimo in Norvegia. In gol per i padroni di casa anche l'ex viola Vitor Hugo.

Diversi nomi della vecchia nobiltà del calcio europeo si trovano impegnati in questa prima edizione della Conference League. Il Rosenborg rifila 6 gol agli sloveni del Domzale, mentre l'Anderlecht vince agevolmente 3-0 in Albania. Solo un pareggio per Partizan Belgrado e Copenaghen, in serata in campo anche Gent, Feyenoord e Basilea.

Europa League, Celtic poker in trasferta

Il Celtic riparte dall'Europa League dopo l'eliminazione dalla Champions. Bella vittoria in casa dei cechi dello Jablonec e qualificazione agli spareggi vicina. Lo Slovan Bratislava non ha particolari problemi a Gibilterra contro il Lincoln: a segno l'ex Brescia Zmrhal.

articolo in aggiornamento...

