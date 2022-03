Roma-Vitesse, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Wittek ed Abraham. La gara è stata arbitrata dal direttore di gara romeno Petrescu. Con questo risultato i giallorossi accedono ai quarti di finale della competizione.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 - Wittek lo fredda con un sinistro imparabile. Nessun altro patema, salvo una punizione sbilenca in avvio.

IBANEZ 5,5 - Lavora discretamente bene, come il resto della linea difensiva. Di brasiliano, però, ha solo la carta di identità: non azzecca neanche un appoggio.

SMALLING 6,5 - Baluardo insormontabile, a questi livelli averlo al centro fa una differenza evidente. Stravince tutti i duelli.

KUMBULLA 6 - Non esalta, ma non si scompone mai. Grbic non lo preoccupa, per il resto fa il suo. Rinsavito, lui sì, da tempo.

MAITLAND-NILES 4 - Non corre, non si inserisce, non crossa, non tira, non copre, non scende in diagonale. Forse neanche lui sa di saper fare effettivamente qualcosa.

Dal 66' KARSDORP 6,5 - Decisamente meglio già per il poco mostrato. L'assist, poi, impreziosisce il suo spezzone: che piaccia o meno, la qualificazione è passata anche dalla sua forza di volontà.

PELLEGRINI 4,5 - Mourinho ne voleva 3 in squadra, ma si riferiva al gemello buono. Da tempo non gli riesce niente, questa serata durissima non fa eccezione.

Dal 90+2 BOVE s.v. - Non giudicabile

VERETOUT 4 - Imbarazzante. Dalla convocazione con la Francia dello scorso inverno è completamente sparito. Sei mesi fa era una colonna, vederlo ora in campo mette tristezza.

Dal 66' CRISTANTE 6 - Bastava molto poco per far meglio del compagno. Un'occasione ghiotta e un po' di fosforo in più.

MKHITARYAN 5 - Appena sufficiente nel primo tempo, avviluppato dalla mediocrità dei compagni nella ripresa: invece di accendere gli altri si è spento pure lui.

VINA 4,5 - Tredici milioni sono inspiegabili per un esterno così insipido. Quelle due buone idee che ha restano seppellite sotto una valanga di errori marchiani.

Dal 66' EL SHAARAWY 6 - Tanta corsa, poco ordine: perfetto per un rush finale all'arma bianca. Fa il suo: creare scompiglio.

ZANIOLO 4,5 - Spalle alla porta da leone diventa agnellino. La seconda punta con compiti di raccordo non è nelle sue corde: la sua partita è tutta sbagliata, ma è stata impostata male in partenza e quella non può essere una sua colpa.

Dal 79' AFENA-GYAN 6 - Ha poco tempo per esprimersi, ma nel complesso non demerita.

ABRAHAM 6,5 - Lo salva il gol, il 7° della sua Conference condotta da capocannoniere. E meno male che almeno l'ha buttata dentro, perché tutto il resto non era stato all'altezza. A volte, però, basta poco a cambiare una partita e, chissà, un percorso in una coppa europea...

All. MOURINHO 4,5 - Ostinato e contrario nel proporre un modulo che, per un pizzico di equilibrio in più, mette a nudo troppe lacune dei suoi giocarori. La fortuna non giustifica la pochezza di una squadra che, pur avendo dei limiti, sarebbe tenuta a far vedere in campo ben altre cose.

Le pagelle del Vitesse

Houwen 6; Dasa 6,5, Doekhi 6, Rasmussen 6, Wittek 6,5; Tronstad 7,5, Bazoer 5,5 (90+1 Buitink s.v.), Domgjoni 6 (90+2 Fredriksen s.s); Huisman 6 (60' Gboho 6,5); Grbic 5, Openda.6,5. All.: Letsch 7.

