Una semifinale in bilico per tutti i 180 minuti, ma a festeggiare sono gli olandesi del Feyenoord. Le due squadre affrontano la sfida in maniera molto più attenta rispetto all’andata. Pochi spazi nel primo tempo dove il più attivo Payet deve lasciare il campo per un infortunio alla mezz’ora.

Milik entrato alla mezz'ora in OM-Feyenoord Credit Foto Getty Images

L'OM non crea mai problemi agli ospiti e gli ingressi di Milik, Lirola e Under non cambiano il corso della sfida. Nel finale il Feyenoord non trova il gol della sicurezza in campo aperto, ma lo 0-0 è sufficiente per centrare la finale di Tirana, dove incontrerà la Roma.

Il Tabellino

MARSIGLIA-FEYENOORD 0-0 (andata 2-3)

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Rongier, Saliba, Kamara, Peres; Guendouzi, Gueye (46’Lirola), Gerson; Harit (80'Under), Payet (33’Milik), Dieng (62’Bakambu).

Feyenoord (4-3-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til (81'Hendrix), Aursnes, Kokcu; Nelson (88'Jahanbakhsh), Dessers, Sinisterra (74’Linssen).

GOL:

ASSIST:

ARBITRO: Schärer

La cronaca in 6 momenti chiave

21’- PAYET! Azione da sinistra a destra dei francesi, GUENDOUZI smarca sulla zona laterale Payet che rientra sul sinistro e sfiora il secondo palo con un tiro a effetto.

39’- OCCASIONE FEYENOORD! DESSERS lavora un pallone in area di rigore poi vede al centro TIL che di prima devia verso la porta, decisiva la chiusura di GERSON a pochi metri dalla porta.

55’- RONGIER! Si accentra dalla destra in area ricavandosi lo spazio per il mancino. Tiro centrale parato da MARCIANO.

67’- TRAUNER! Girata dal limite che sfiora la traversa. Brivido per l'OM.

77'- LIROLA! Gli capita tra i piedi la palla per pareggiare i conti, tiro all'altezza del dischetto deviato da AURSNES in corner.

91'- JAHANBAKHSH! Spazio per l'attacco degli ospiti che liberano sulla destra il neoentrato, destro rasoterra su cui MANDANDA mette la mano aperta.

Il Migliore

Lutsharel GEERTRUIDA: va premiata la prestazione difensiva del Feyenoord e tra i migliori in campo c'è sicuramente lui. Per una squadra poco abituata alle barricate, la prestazione del Velodrome è da applausi e questo laterale 21enne sembra un prospetto da tenere d'occhio per le grandi d'Europa.

Il Momento social

