di giovedì sera. I biglietti sono stati bruciati rapidamente per quello che è un match di importanza capitale per entrambe le formazioni, la vincente approderà infatti in finale. Nella gara d'andata , la squadra di Mourinho è passata in vantaggio con capitan Lorenzo Pellegrini per poi essere raggiunta sull'1-1 da uno sfortunato gol di Mancini. Tutto resta, dunque, ancora in bilico per il ritorno dove peròche darà una spinta incredibile. La gara di ritorno è prevista per giovedì 5 maggio alle ore 21:00 con sguardo alla finale di Tirana. Sul fronte formazione, Mourinho dovrebbe puntare su Abraham supportato da Pellegrini e Zaniolo.