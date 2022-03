Mourinho sembra aver trovato la quadra della 'sua Roma', dopo un inizio difficile a causa anche di scelte arbitrali discutibili. Giovedì 17 marzo alle ore 21, i giallorossi saranno impegnati nel match di ritorno di Conference League contro il Vitesse. Sergio Oliveira, poi espulso. Un risultato importante che, salvo ribaltoni, vedrebbe i ragazzi di Mou proiettati verso i quarti di finale in una competizione dove possono fare davvero bene. I maggior problemi dei giallorossi potrebbero essere le assenze data la squalifica del portoghese Oliveira ed anche di un pilastro difensivo come Mancini, ammonito e diffidato nella gara d'andata. sembra aver trovato la quadra della '', dopo un inizio difficile a causa anche di scelte arbitrali discutibili., i giallorossi saranno impegnati nel match di ritorno dicontro il La partita d'andata si è conclusa 1-0 in favore della Roma con gol di, poi espulso. Un risultato importante che, salvo ribaltoni, vedrebbe i ragazzi di Mou proiettati verso i quarti di finale in una competizione dove possono fare davvero bene. I maggior problemi dei giallorossi potrebbero esseredata la squalifica del portoghese Oliveira ed anche di un pilastro difensivo come, ammonito e diffidato nella gara d'andata.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Maitland-Niles; Mhkitaryan; Zaniolo, Abraham. All.Mourinho

VITESSE (4-3-3): Houwen; , Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero. All.Letsch

DOVE VEDERLA IN TV

Roma-Vitesse verrà trasmessa da Dazn che trasmetterà la gara anche in streaming e Sky. Gli abbonati di Sky possono seguire l’incontro in diretta streaming con Sky Go.

