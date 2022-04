Il comportamento della Roma non è solo un attacco fisico a Knutsen, ma è anche un attacco ai valori del Bodo/Glimt. Non possiamo tacere e accettare quanto accaduto. La Roma sta bombardando i media di falsità nel tentativo di nascondere il suo comportamento antisportivo". Inizia così il durissimo comunicato attraverso il quale ". Inizia così il durissimo comunicato attraverso il quale il Bodo/Glimt replica alle accuse della Roma e dà la propria versione dei fatti in merito allo scontro avvenuto giovedì sera a fine partita tra il tecnico del club norvegese, Kjetil Knutsen, e Nuno Santos (allenatore dei portieri della Roma). Secondo il Bodo/Glimt, che chiede di rendere pubblico un video (in possesso dell'UEFA) che ricostruisce l'accaduto, sarebbe stato Nuno Santos ad aggredire fisicamente Knutsen nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

"Sono stato attaccato fisicamente - dice Knutsen parlando di Nuno Santos -. Mi ha preso per il collo e mi ha spinto contro il muro. Per me è stato del tutto naturale difendermi". Il Bodo/Glimt, infine, fa sapere di avere denunciato alla polizia Nuno Santos. "Ci aspettiamo che l'UEFA reagisca e garantisca il rispetto dei valori del calcio, come non violenza e fair play", dice il direttore generale del club norvegese Frode Thomassen.

