"Ci sono diversi livelli di aspettativa e responsabilità. La storia della Roma è una storia di sofferenza, non vince tanto, il numero di trofei è basso rispetto alla dimensione del club. Questa finale per noi significa tanto, per noi vale come per Real Madrid e Liverpool". Un José Mourinho visibilmente soddisfatto e stanco commenta così ai microfoni di DAZN il successo per 1-0 sul Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League, una vittoria che vale la qualificazione alla finale di Tirana di mercoledì 25 maggio contro il Feyenoord.

"Qui mi sento come in famiglia"

"Siamo una famiglia con i tifosi e con il club. Non abbiamo fatto una stagione spaventosa, ma abbiamo dato il massimo. Quattordici partite di Conference il giovedì ci hanno fatto perdere punti nelle partite dopo in campionato. Il Leicester ha grandi qualità, ma Rui Patricio ha lavorato poco. Abbiamo accettato di giocare bassi nel finale, siamo una squadra intelligente. Posso ringraziare i calciatori per la felicità".

"Mi sono commosso"

"Vincere è sempre vincere, ogni vittoria è sempre una ricompensa per il tuo lavoro. Io sono in um momento in cui non lo faccio per me stesso, ma per i miei calciatori e per i proprietari che sono arrivati da poco nel mondo del calcio. Lo faccio anche per i tifosi e per la gioia della gente romanista. Sono emozionato per gli altri, non per me".

Il messaggio ad Ancelotti

"Il Real Madrid è nel mio cuore così come Carlo. Lui è contento per me e per la Roma e io lo sono per lui. Vediamo se questi due giovani allenatori vincono qualcosa".

Il ritorno del Profeta Mou in un San Siro vestito a festa

