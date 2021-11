La Roma di José Mourinho sfida in casa il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen nella 4ª giornata della Conference League. I capitolini puntano a vendicare l'umiliante 6-1 maturato in Norvegia e contemporaneamente a riprendersi la vetta in classifica: attualmente sono secondi con 6 punti alle spalle dei rivali gialloneri, primi a quota 7. La partita, che sarà la seconda fra le due squadre in Conference League dopo quella dell'andata, si disputerà giovedì sera allo Stadio Olimpico e avrà inizio alle ore 21.00.

Roma-Bodo Glimt: le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Zaniolo, El Shaarawy; Abraham. All. Spalletti

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All. Knutsen

La partita in diretta tv e in live streaming

Roma-Bodo Glimt sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). In diretta streaming, su DAZN, Sky Go, gratuitamente sul sito tv8.it e su NOW.

Mourinho: "Roma è una piazza difficile, ora capisco perché"

