periodo nero della Fiorentina, che incappa in un altro k.o. dopo Serie A. La squadra allenata da Vincenzo Italiano scivola anche a Istanbul, contro il Basaksehir di Emre Belozoglu, e viene sconfitta 0-3 a causa della doppietta di Serdar Gurler e del gol, al 90’, realizzato da Bertrand Traoré su contropiede orchestrato perfettamente da Patryk Szysz. Non si arresta ildella, che incappa in un altro k.o. dopo quello subito in rimonta a Bologna nell’ultimo turno di. La squadra allenata da Vincenzo Italiano scivola anche a Istanbul, contro il, e vienea causa dellae del gol, al 90’, realizzato dasu contropiede orchestrato perfettamente da Patryk Szysz.

La Viola paga diversi errori individuali. Su tutti, quello con cui Pierluigi Gollini regala il raddoppio a un Gurler devastante: il portiere ex Tottenham, su retropassaggio sciagurato di un compagno, prova lo stop di coscia e poi il palleggio al limite dell’area, ma il numero 7 dei padroni di casa gli ruba la sfera con un intervento regolare e, da posizione defilata, infila col sinistro a porta vuota.

Il tabellino

Basaksehir – Fiorentina 3-0 (0-0)

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caicara, Ndayishimiye, Touba, Kaldirim; Aleksic, Biglia (76’ Tekdemir), Ozcan (58’ Turuc); Gurler (76’ Szysz), Okaka (59’ Traoré), Chouiar (82’ Ozil). All. Belozoglu.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Mandragora, Igor, Terzic (67’ Biraghi); Bonaventura (78’ Duncan), Amrabat, Maleh (67’ Barak); Ikone, Cabral (46’ Jovic), Saponara (78’ Kouamé). All. Italiano.

ARBITRO: Guillermo Cuadra Fernández. GOL: 57’ e 71’ Gurler (B), 90’ Traoré (B).

AMMONITI: 22’ Ikoné (F), 61’ Amrabat (F).

ESPULSI: 75’ Ikoné (F).

La cronaca del match in 4 momenti chiave

57' LA SBLOCCA GURLER!! Rimessa laterale dalla destra per i padroni di casa, la sfera arriva in area e Igor contrasta come può Ndayishimiye praticamente all'altezza del dischetto. Pallone che resta lì e Gurler non si fa certo pregare due volte: sinistro potente su cui Gollini non può nulla.

71' CHE FOLLIA DI GOLLINI!! Retropassaggio complicato da addomesticare, ma il portiere della Fiorentina si diletta in palleggio e offre a Gurler la più facile delle occasioni per il raddoppio. Il numero 7 dei padroni di casa gli ruba palla dal limite e, seppur in posizione defilata, infila a porta vuota.

75' ROSSO A IKONÉ!! Altro fallo in ritardo, scomposto, su Touba e per il direttore di gara è secondo giallo. L'esterno offensivo lascia così in dieci la Viola, "suggellando" una prova da dimenticare con un cartellino rosso.

90 TRIS DI TRAORÉ!! Fiorentina sbilanciata ed esposta al contropiede dei padroni di casa. Lancio per Szysz, il quale aggancia, rientra sul destro appena dentro l'area e apparecchia per il rimorchio di Traoré. Piattone sinistro con la complicità di Gollini e 3-0 Basaksehir.

