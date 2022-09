prima vittoria del Bologna nella Luca Vigiani in panchina. Il tecnico della Primavera, traghettatore in attesa dell’ufficializzazione di Thiago Motta dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, si prende la scena col 2-1 in rimonta sulla Fiorentina, al termine di una partita decisa, ancora una volta, dalle giocate di un devastante Marko Arnautović. Lanella Serie A 2022-23 arriva al termine di una partita infinita – durata oltre 115 minuti effettivi – e con la prima diin panchina. Il tecnico della Primavera, traghettatore in attesa dell’ufficializzazione di Thiago Motta dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, si prende la scena col, al termine di una partita decisa, ancora una volta, dalle giocate di un devastante

L’attaccante rossoblù prima lancia Musa Barrow per il pareggio dopo il gol dello 0-1 firmato da Lucas Martínez Quarta al 54’ di gioco; poi è rapace d’area nel farsi trovare solissimo sul secondo palo e concretizzare in rete il grande assist del diciannovenne Denso Kasius, quest’ultimo autore di una grande prova personale. Il Bologna ribalta così in meno di 180 secondi il vantaggio della Viola e poi gestisce con calma il 2-1 così acquisito, incamerando il primo successo in questo campionato. Apprensione però per Arnautović, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia sinistra appena dopo aver siglato il 2-1.

Il tabellino

Bologna – Fiorentina 2-1 (0-0)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Posch, Medel (79’ Bonifazi), Lucumì; Kasius (79’ De Silvestri), Aebischer, Schouten, Soriano, Cambiaso (61’ Lykogiannis); Barrow, Arnautovic (70’ Orsolini). All. Vigiani.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô (45+1’ Venuti), Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat (85’ Mandragora), Barak (70’ Ikoné); Kouamé (85’ Cabral), Jovic, Sottil (46’ Saponara). All. Italiano.

ARBITRO: Daniele Orsato.

GOL: 54’ Martinez Quarta (F), 59’ Barrow (B), 62’ Arnautovic (B).

AMMONITI: 46’ Kouamé (F), 50’ Amrabat (F), 85’ Lykogiannis (B), 90+1’ Igor (F).

ASSIST: 54’ Saponara (F), 62’ Kasius (B).

ESPULSI: 90+7’ Igor (F) per somma di ammonizioni.

La cronaca del match in 6 momenti chiave

36’ SUPER TERRACCIANO!! Arnautovic viene lanciato in profondità da Soriano e prova a saltare l'estremo difensore viola, ma il portiere si supera e ne frena l'azione in uscita bassa coi piedi.

54’ VANTAGGIO FIORENTINA!! Saponara, appena entrato, subito protagonista. Aggancio col destro, palla sul sinistro e cross rasoterra perfetto: Jovic non ci arriva in spaccata, Martinez Quarta però sì. A segno il miglior giocatore della Viola!

59’ PAREGGIO-LAMPO DI BARROW!! Arnautovic splendido nel rifinire e lanciare in acrobazia la profondità di Barrow. Erroraccio di Igor, il quale sarebbe in vantaggio sulla sfera ma lancia l’attaccante avversario in campo aperto. Barrow entra in area e supera col piattone destro un Terracciano in uscita.

62’ ARNAUTOVIC RIBALTA TUTTO!! Neppure 3’ dal gol di Barrow e il Bologna raddoppia. Kasius ruba palla a Martinez Quarta – contatto molto dubbio tra i due – e mette in mezzo sul secondo palo una palla che canta. Arnautovic è tutto solo e d’esterno firma il 2-1: 3’ di consulto VAR, ma il gol è regolare.

68’ ARNAUTOVIC RISCHIA IL BIS!! Ripartenza stupenda del Bologna: cambio di gioco di Posch, lancio millimetrico di Soriano per la profondità di Arnautovic, ma il numero 9 non riesce a punire l’uscita di Terracciano e si fa perfino male, dovendo lasciare il campo per Orsolini.

82’ BARROW VICINO AL 3-1!! Lykogiannis lo trova sulla trequarti e lui semina la difesa avversaria. Arrivato al limite prova il destro a giro, ma la palla sfila vicinissima al palo alla sinistra di Terracciano. Che occasione!

Igor e Marko Arnautovic durante Bologna-Fiorentina - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

MVP

Marko Arnautović. Semplicemente in stato di grazia. Mette lo zampino nel pareggio di Barrow, poi firma il gol-vittoria. 6° gol in sei gare di Serie A, impresa che, a un giocatore del Bologna, non riusciva dal campionato 1962-63: allora Harald Nielsen ne segnò 7.

Fantacalcio

Promosso – Lucas Martínez Quarta. Milenkovic è out per infortunio e lui ne prende appieno l'eredità. Gol pesante, perfezione in difesa e tanta solidità. Voto altissimo.

Bocciato – Igor. Il modo in cui regala il pareggio a Barrow è letteralmente da mani nei capelli e gli frutta un voto abbondantemente negativo.

