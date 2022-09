Serdar Gurler e alla rete, al 90', di Bertrand Traoré. La gara è stata arbitrata da Guillermo Cuadra Fernández. Con questo risultato la Viola incappa nel primo k.o. europeo e resta a un punto nel girone, maturato nel Basaksehir-Fiorentina, match valido per la seconda giornata del Gruppo A di Europa Conference League, è terminato sul punteggio di 3-0 , frutto della doppietta di un devastantee alla rete, al 90', di. La gara è stata arbitrata da Guillermo Cuadra Fernández. Con questo risultato la Viola incappa nel primo k.o. europeo e resta a un punto nel girone, maturato nel pareggio (1-1) contro l'RFS Riga alla prima giornata.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Basaksehir

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer 6.5; Caicara 6, Ndayishimiye 7, Touba 6.5, Kaldirim 7; Aleksic 6, Biglia 6.5 (76’ Tekdemir S.V.), Ozcan 6 (58’ Turuc 6); Gurler 8 (76’ Szysz 6.5), Okaka 5.5 (59’ Traoré 6.5), Chouiar 7 (82’ Ozil S.V.). All. Belozoglu 7.

Le pagelle della Fiorentina

Pierluigi GOLLINI 4 - L'errore con cui regala il 2-0 a Gurler è incredibile. Ok le abilità palla al piede, ma farsi rubare così palla nel tentativo di palleggiare dopo il controllo è da matita rossa in pagella. Colpevole anche sul tris di Traoré, su cui potrebbe fare meglio.

Lorenzo VENUTI 4 - Il retropassaggio con cui mette in crisi Gollini non può restare impunito. Anche in occasione del 3-0 non prova minimamente l'accenno a difendere. Serata da dimenticare.

IGOR 5.5 - Soffre meno dei compagni di reparto, ma è lontano parente del centrale sul quale era calamitata l'attenzione di diversi club, anche di vertice europeo.

Rolando MANDRAGORA 5 - Ruolo non suo, anche se nelle Under Azzurre era già stato provato in questa posizione. Si cambia con Amrabat ma non è regista e gioca sempre palla indietro, non osando mai la giocata in verticale.

Aleksa TERZIC 5 - Nel 1° tempo uno dei più in palla nelle file della Viola, poi cala tremendamente e continua a sbagliare quasi ogni scelta. (Dal 67' Cristiano BIRAGHI 6 - Entra col piglio giusto e prova anche a regalare ai compagni qualche pallone per rendere meno amaro questo k.o. Forse, però, subentra troppo tardi...).

Lucas Biglia e Rolando Mandragora durante Istanbul Basaksehir-Fiorentina - Conference League 2022-23 Credit Foto Imago

Giacomo BONAVENTURA 5 - Se col Bologna si era salvato, stasera non riesce mai a dare qualità al fraseggio ospite e risulta, spesso e volentieri, un fantasma in campo. (Dal 78' Alfred DUNCAN S.V.).

Sofyan AMRABAT 6 - Anche lui in un ruolo non suo, perché spesso si scambia con Mandragora, e ci mette tanta abnegazione. Estraneo dal palleggio della Fiorentina, una cosa insolita per lui.

Youssef MALEH 4.5 - Non attacca mai lo spazio (e ne avrebbe a disposizione), non risulta mai incisivo: serata da dimenticare anche per lui, ma il tempo per riemergere dalle difficoltà comincia a scarseggiare. (Dal 67' Antonin BARAK 6 - Prova ad alzare il livello tecnico del centrocampo Viola ma, appena entrato, assiste al raddoppio di Gurler e non può più raddrizzare questa sfida).

Jonathan IKONÉ 4 - Mai nel vivo dell'azione, mai capace di spaccare la partita coi suoi strappi. Il rosso per doppia ammonizione suggella una prova da incubo, anche per lui.

Riccardo Saponara durante Istanbul Basaksehir-Fiorentina - Conference League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Arthur CABRAL 5 - Tocca palla soltanto 8 volte, praticamente mai in area. Lasciato troppo solo dai compagni, è vero, ma non riesce mai a rendersi pericoloso anche soltanto nell'attaccare la profondità o nel far salire la squadra. (Dal 46' Luka JOVIC 5 - Stesso discorso fatto per Cabral, anche se a tempo praticamente scaduto avrebbe una ghiotta occasione e decide di spararla alle stelle).

Riccardo SAPONARA 6 - Nel buio di una Viola che tira soltanto una volta in porta, risulta (ancora una volta) il migliore. Palla al piede inventa sempre qualcosa per i compagni, detta tempi di gioco ed è l'unico che centra la porta avversaria. (Dal 78' Christian KOUAME S.V.).

All. Vincenzo ITALIANO 5 - Squadra in debito di condizione fisica, ma anche di idee. Tradito da alcuni giocatori sui quali conta tanto per questo 2022-23, oltre che da assenze forzate. Vedere però così isolata la staffetta Cabral-Jovic fa comunque riflettere...

