Dopo l’eliminazione ai sedicesimi di Europa League contro il Borussia Monchengladbach targata cinque stagioni fa (2016-17), la viola rientra nel giro che conta conquistando l’accesso alla prossima. Contro il Twente, battuto per 2-1 all’andata , la squadra di Vincenzo Italiano soffre ma riesce a tenere la porta inviolata. Assolutamente devastante la prova di Igor (nonostante la stupida espulsione a tre minuti dalla fine) e Milenkovic, così come quella diche all’ultimo respiro caccia fuori dalla porta un colpo di testa a botta sicura di Brenet. Nel complesso i toscani hanno sofferto la propulsione dei ragazzi di Ron Jans soprattutto nel primo tempo; dal 46° in poi la partita è stata nettamente più equilibrata. Dopo tanta fatica, i viola "escono a riveder le stelle".