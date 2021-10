Italia-Belgio? Non vedo l’utilità di questo match. Finire terzo nella Nations League non serve. Non so perché giochiamo”. Thibaut Courtois, portiere del Belgio, nelle interviste a caldo al termine della semifinale di Nations League Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale, non la pensa così e nella conferenza stampa prepartita spiega perché gli azzurri non prenderanno sottogamba questo impegno che mette in palio un traguardo platonico. ”., portiere del Belgio, nelle interviste a caldo al termine della semifinale di Nations League persa in rimonta contro la Francia è stato molto schietto riguardo all’importanza che riscuote l’impegno di domenica contro la nazionale di Roberto Martinez., centrocampista della Nazionale, non la pensa così e nella conferenza stampa prepartita spiega perché gli azzurri non prenderanno sottogamba questo impegno che mette in palio un traguardo platonico.

Ognuno è libero di dire quello che vuole. Giochiamo in casa, giochiamo a Torino e vogliamo vincerla, giochiamo anche per il Ranking. La sconfitta contro la Spagna? E' stato un dispiacere perdere, è una competizione che avremmo voluto vincere ma ormai è andata. Dispiace per la sconfitta, è un dispiacere per tutti. Prima o poi doveva succedere, può essere che torniamo a vincere già da domenica ma noi dobbiamo restare tranquilli e arrivare carichi al Mondiale”.

"Io e Tonali diversi, potremo giocare insieme ma decide Mancini"

Sandro è bravo, gli auguro il meglio. Per me abbiamo caratteristiche diverse, potremmo giocare insieme ma questo lo decide il ct Mancini. Belgio? Ho visto la partita contro la Francia, è stata bellissima. Sappiamo che giocatori ha il Belgio, De Bruyne e Lukaku fanno la differenza e sappiamo cosa dobbiamo temere per domenica. Come sta Donnarumma? E’ tranquillo, l’abbiamo abbracciato”.

"I razzisti non dovrebbero mai più entrare negli stadi..."

"Bisogna fare qualcosa subito. Si parla di razzismo da troppo tempo e non s'è mai fatto nulla... Noi come giocatori dobbiamo esporci ma bisogna soprattutto prendere decisioni drastiche e devono farlo le istituzioni. E' una follia, i razzisti non dovrebbero più entrare negli stadi. Se ci inginocchieremo domenica? Seguiremo la stessa linea dell'Europeo, se si inginocchiano lo facciamo anche noi”.

