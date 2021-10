Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Italia e Spagna (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la semifinale di Nations League arbitrato dal signor Sergej Karasev. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Meazza" di Milano.

La moviola LIVE di Italia-Spagna (arbitro Karasev)

30' BONUCCI AMMONITO PER PROTESTE - Bonucci protesta per un fallo dubbio fischiato a Chiesa su Gavi in area di rigore della Spagna, Karasev non gradisce il tono e i modi del difensore della Juve e gli sventola il giallo.

41' GOMITO ALTO SU BUSQUETS, ESPULSO BONUCCI - La partita da dimenticare di Bonucci si conclude tre minuti prima della fine del primo tempo, su un contrasto aereo nella propria metà campo il difensore azzurro, allarga il gomito e colpisce Sergio Busquets. Karasev è lì e, nonostante venga circondato dai giocatori azzurri, sventola il secondo giallo lasciando l'Italia in 10. Decisione un po' severa ma a termini di regolamento giusta.

Karasev sventola il cartellino rosso a Bonucci, Italia-Spagna, Nations League, Getty Images Credit Foto Getty Images

