Leonardo Bonucci è stato intervistato da Rai Sport, sul momento della Nazionale e sulla bufera scatenato dal mancato svolgimento di Juve-Napoli. Queste le sue risposte, a cominciare dalle sensazioni alla vigilia della partita con la Polonia:

"Ci siamo allenati talmente tanto in questi giorni che non ci siamo resi conto che è da tanto che non giochiamo una partita. È bello far parte di questo gruppo, sarà belle scendere in campo domani sera, mettendoci alle spalle tutte le polemiche della partita che non si è giocata domenica scorsa".

Sui giorni dell'incertezza a Torino

"Eravamo tranquilli, chiusi nella Bolla più per precauzione che per necessità, per seguire il protocollo creato ad hoc per continuare a disputare il campionato"

Sul momento d'oro della Nazionale

"Ci sono state le idee ben chiare, abbiamo intrapreso un percorso avendo fiducia nel mister e nel calcio che vuole attuale. Abbiamo i talenti per poterlo fare, l'esperienza e la spensieratezza dei giovani. Un mix che ci ha portato ad essere qui per far rinascere l'orgoglio italiano".

