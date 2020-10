Enfant prodige, macchina da gol, predestinato: chiamatelo pure come volete, quello che conta è che Erling Haaland non sembra aver alcuna intenzione di smettere di segnare. Nell'ultima sfida di Nations League della sua Norvegia contro la Romania l'attaccante classe 2000 ha messo a segno una tripletta, la sua prima con la maglia della Nazionale, raggiungendo quota 27 gol messi a segno in altrettante partite giocate in questo 2020. Numeri che, considerando gli appena 20 anni del ragazzo, non possono che lasciare a bocca aperta.

A caccia di record

6 gol in 6 partite con la Nazionale maggiore norvegese, e nel mirino già il record di miglior marcatore della storia della Nazionale detenuto da Jorgen Juve con 33 reti messe a segno in 45 gare giocate. Prima tripletta con i colori del suo paese, un totale di 51 gol in 48 partite giocate tra Nazionale e club. Insomma, siamo davanti a un campione indiscusso.

I numeri di Haaland nel 2020

In appena metà campionato, nella scorsa stagione Erling Haaland è stato capace di mettere a segno 13 gol, oltre alla doppietta in Champions League contro il PSG e ad un gol in Coppa di Germania. Anche questa stagione in maglia giallonera sembra essere iniziata con il piede giusto: fin qui 5 gol in altrettante partite.

Squadra Presenze Gol Borussia Dortmund 23 21 Nazionale norvegese 4 6

