Vittoria, doppio sorpasso, Final Four a tanto così. L'Italia batte la Polonia e l'emergenza, dando vita alla serata perfetta. Un 2-0 limpido e meritatissimo, determinato nel primo tempo dalla rete su rigore di Jorginho e nel finale da quella del neo entrato Berardi, che lascia il segno proprio nel suo stadio. Praticamente perfetta la prestazione della rabberciatissima squadra di Evani, che ancora una volta sostituisce Mancini in panchina: palleggio, determinazione, estrema attenzione difensiva. Lo spauracchio Lewandowski viene neutralizzato dalla coppia centrale Acerbi-Bastoni, Jorginho detta i tempi in mezzo al campo, Insigne inventa calcio. Un successo che vale il primo posto nel gruppo 1 di Nations League, davanti all'Olanda e alla stessa Polonia, e un enorme passo in avanti verso la qualificazione. In caso di vittoria mercoledì in Bosnia, sarà Final Four. Che, bene ricordarlo, se a passare saranno gli azzurri si giocherà proprio nel nostro paese.