C'è apprensione per le condizioni di Nicolò Zaniolo: il 21enne centrocampista della Roma, schierato titolare da Roberto Mancini in Olanda-Italia di Nations League, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco poco prima dell'intervallo a causa di un infortunio al ginocchio. Il giocatore, dopo uno scontro di gioco in mezzo al campo con Van de Beek, è rimasto a terra dolorante: il contatto con il neo acquisto del Manchester United sembra essere avvenuto col ginocchio destro, anche se dalle prime indicazioni il problema riguarderebbe il sinistro.