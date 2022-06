Non pensavo che la differenza tra le due squadre fosse così ampia" ha detto l'ex bandiera della Roma in un'intervista al Corriere dello Sport. Ora gli Azzurri devono riaprire un nuovo ciclo nello spaesamento più totale, eppure De Rossi sembra avere le idee abbastanza chiare. Daniele De Rossi sa bene cosa significa vedere soffiarsi davanti agli occhi la qualificazione ai Mondiali . L'aveva già vissuto da giocatore sotto la guida di Ventura nel novembre 2017, ne ha dovuta affrontare un'altra quattro anni dopo, sempre seduto nella panchina dell'Italia, ma stavolta come collaboratore del ct Roberto Mancini. Infine, l'umiliante lezione di calcio dell'Argentina nello speciale confronto del Wembley: "" ha detto l'ex bandiera della Roma in un'intervista al Corriere dello Sport. Ora gli Azzurri devono riaprire un nuovo ciclo nello spaesamento più totale, eppure De Rossi sembra avere le idee abbastanza chiare.

De Rossi: "Mancini deve continuare, è la persona giusta"

Secondo l'ex calciatore, Roberto Mancini deve proseguire come ct della Nazionale: "L'allenatore ha tantissima esperienza in più di me, ci ha tirati fuori da una situazione analoga, anche se non uguale. Non venivamo dall'aver vinto un Europeo, quindi ora è molto più facile e abbiamo la persona giusta".

Ricambio generazionale

Continua De Rossi: "Il materiale è quello giusto, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale: ce ne sarebbe stato anche se ci fossimo qualificati ai Mondiali. Ci sono sempre stati giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso. Se uno pensa che ha due anni per preparare un’altra manifestazione può prendersi del tempo per programmare".

Sui prossimi impegni dell'Italia in Nations League

"Uno prepara le partite e il futuro della Nazionale. Poi vedremo cosa dirà il campo: oggi abbiamo cambiato poco e abbiamo perso, dipende da voi e quello che guardate, se volete vedere dietro la collina o vi basta un pareggio con la Germania adesso. Sono cose che il mister valuterà, penso che stia valutando di cambiare qualcosa. È successo anche dopo l'Europeo ed è normale".

