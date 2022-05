Archiviata la seconda mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, la Nazionale Italiana di calcio maschile si appresta a ripartire nelle prossime settimane con una serie di incontri per cominciare il lungo cammino verso gli Europei 2024. Il ct Roberto Mancini ha convocato 39 azzurri per un raduno di tre giorni a Coverciano in vista della prestigiosa amichevole di Wembley contro l’Argentina e soprattutto delle quattro partite che daranno il via al nuovo percorso azzurro nella Nations League 2022-2023.

Davide Frattesi e la punta dell'Empoli Andrea Pinamonti. Selezionato nuovamente dopo uno stop di quasi un anno per infortunio il terzino sinistro Leonardo Spinazzola. Di seguito l'elenco completo dei 39 convocati azzurri da Roberto Mancini per le gare di giugno della Nazionale Italiana.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma)

