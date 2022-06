Inghilterra-Italia, match valido per la terza giornata di Nations League, è terminato sul punteggio di 0-0 . Gara arbitrata dal polacco Szymon Marciniak. L'Italia sale dunque a 5 punti nel gruppo 3 e rimane al primo posto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara del Molineux di Wolverhampton.

Ad

Le pagelle dell'Inghilterra

UEFA Nations League Mancini: "Brava Italia, ma non dobbiamo sbagliare queste occasioni" UN' ORA FA

Aaron RAMSDALE 6,5 - Graziato da Frattesi, ci mette del suo in senso positivo con un intervento determinante su Tonali. Nella ripresa rischia il pasticcio, ma il milanista non ne approfitta.

Reece JAMES 6,5 - Fa il Di Lorenzo inglese, nel senso che non rinuncia mai a farsi notare sulla destra. Catapulta un gran pallone sui piedi di Sterling, che spreca.

Fikayo TOMORI 6,5 - Da Milano all'Inghilterra cambia poco. Si conferma leader solido e mai titubante dopo una stagione al top (dall'88' Marc GUEHI s.v.)

Harry MAGUIRE 6 - Complessivamente sufficiente anche lui. Patisce gli inserimenti azzurri nel primo tempo, ma assieme a Tomori limita Scamacca.

Kieran TRIPPIER 5,5 - Trascorre un primo tempo complicatissimo, perché l'Italia si inserisce senza sosta dalle sue parti. Meglio dopo l'intervallo, ma a sinistra non arremba come a destra.

James WARD-PROWSE 5,5 - Così così. Scarsamente nel vivo del gioco, incapace di portare qualità alla manovra inglese.

Declan RICE 6 - Bello il duello con Locatelli, a colpi di classe e gioventù. Non lo vince, ma compensa con la solita determinazione in mezzo al campo (dal 65' Kalvin PHILLIPS 6 - Gioca un finale di partita disciplinato)

Raheem STERLING 5 - Difficilmente contenibile, come sempre. Però ha il torto di divorarsi un gol già fatto con la porta spalancata (dal 79' Bukayo SAKA s.v.)

Mason MOUNT 6 - Ha sul destro la palla più pericolosa del primo tempo per l'Inghilterra: traversa. Poi non trova continuità (dal 65' Jarrod BOWEN 6 - Porta brillantezza e freschezza all'attacco inglese, mettendosi in mostra palla al piede)

Jack GREALISH 6,5 - L'uomo che cerca di spezzare la monotonia con idee e lampi di classe. Non cambia il risultato, ma va lodato lo stesso.

Tammy ABRAHAM 5 - Ha poche munizioni per far male, una delle quali gli viene gentilmente regalata da Donnarumma. Gatti e Acerbi lo contengono bene (dal 65' Harry KANE 5,5 - Non fa molto meglio di Abraham)

Ct. Gareth SOUTHGATE 6 - Non riesce a vendicare Wembley e, anzi, registra una certa mancanza di fantasia da parte dei propri giocatori.

Donnarumma rischia sul pressing di Abraham durante Inghilterra-Italia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Rischia un Real-PSG bis, ma per sua fortuna Abraham lo grazia. Poi è bravissimo nel dire di no a Mount, con l'aiuto della traversa.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Una spina nel fianco costante con le sue sovrapposizioni. Per almeno due volte dalla sua parte nascono situazioni pericolosissime.

Federico GATTI 6,5 - Bell'esordio con la maglia dell'Italia. Non trema nei confronti di Abraham e neppure dopo l'ingresso in campo di Kane. Promosso.

Francesco ACERBI 6,5 - Bene anche lui. Concentrato e sempre pronto quando viene chiamato in causa.

Federico DIMARCO 6 - Non è arrembante come certe sue versioni in maglia nerazzurra, ma va bene così. Si scioglie comunque con il passare dei minuti (dall'87' Alessandro FLORENZI s.v.)

Davide FRATTESI 5,5 - Pronti-via e si divora il gol del possibile vantaggio. Compensa accompagnando l'azione e partecipando alla manovra, poi cala visibilmente.

Manuel LOCATELLI 7 - Gran bella prestazione, soprattutto nel primo tempo. Brillante e senza paura con la palla tra i piedi. Stupendo il lancio per Di Lorenzo nell'azione che quasi manda in gol Tonali (dal 64' Salvatore ESPOSITO 6 - Mostra personalità nella mezz'ora in cui rimane in campo)

Sandro TONALI 6,5 - Ha sulla coscienza il destro a botta sicura che Ramsdale gli respinge. A centrocampo, in ogni caso, fa ampiamente il suo. Ancora una volta.

Matteo PESSINA 6 - Vero, in attacco potrà anche non far brillare gli occhi a chi lo guarda. Però che determinazione, che generosità, che aiuto difensivo. Preziosissimo (dall'87' Bryan CRISTANTE s.v.)

Gianluca SCAMACCA 5,5 - Spende tanto, se la gioca con Tomori e Maguire, ha una palla gol a disposizione e la spreca. Nella ripresa la fatica prende il sopravvento (dal 76' Giacomo RASPADORI s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Parte alla grandissima, piazzando Frattesi direttamente davanti a Ramsdale. Vero 10 dell'Italia, ha buone idee e quasi manda a segno anche Di Lorenzo (dal 64' Wilfried GNONTO 6 - Non si vede moltissimo, ma qualche brivido lo crea. Bellissima l'imbucata nel recupero per Frattesi)

Ct. Roberto MANCINI 6,5 - Meriteremmo di andare al riposo in vantaggio, poi la gara si appiattisce causa stanchezza. In ogni caso, altri segnali più che positivi.

Mancini: "Balotelli? Io voglio vincere il Mondiale 2026"

UEFA Nations League La giovane Italia continua a crescere ma è 0-0 con l'Inghilterra 2 ORE FA