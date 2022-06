tra poco il report completo...

Inghilterra-Italia 0-0

INGHILTERRA (4-2-1-3): Ramsdale; R.James, Tomori (88' Guéhi), Maguire, Trippier; Rice (65' K.Phillips), Ward-Prowse; Mount (66' Bowen); Sterling (79' Saka), Abraham (65' Kane), Grealish. Ct: Gareth Southgate

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (87' Florenzi); Frattesi, Locatelli (64' Gnonto), Tonali; Pessina (88' Cristante), Scamacca (76' Raspadori), Lo.Pellegrini (64' Sa.Esposito). Ct: Roberto Mancini

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Ammoniti: 25' Locatelli, 29' Grealish, 49' Gatti, 81' Ward-Prowse, 90+3 Tonali

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti

2' FRATTESI VICINO AL GOL - Pellegrini serve Frattesi che si inserisce perfettamente in area, ma il suo destro finisce di poco a lato.

Frattesi non inquadra la porta da buona posizione in Inghilterra-Italia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

5' INGHILTERRA VICINA AL VANTAGGIO - Donnarumma, sotto pressione palla al piede, sbaglia il servizio per Locatelli, ma lo stesso centrocampista della Juventus salva ostacolando Abraham al momento del tiro.

9' TRAVERSA DI MOUNT - Bella palla di Sterling per Mount che arriva col piattone destro, ma centra in pieno la traversa. Poi Abraham non riesce a trovare la porta sulla ribattuta.

Mount si dispera per la traversa colpita durante Inghilterra-Italia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

17' OCCHIO A RICE - Perfetto inserimento del centrocampista del West Ham che va col destro al volo e manda di poco alto sopra la traversa. Altra chance Inghilterra.

25' TONALI VICINO AL VANTAGGIO - Gran lancio di Locatelli per Di Lorenzo che riesce a crossare al volo da destra, palla che arriva a Tonali ma viene chiuso da un Ramsdale provvidenziale.

51' SCAMACCA ALTO - Pessina serve Scamacca a centro area, stop e tiro ma l'attaccante del Sassuolo calcia alto sopra la traversa

44' ANCORA RAMSDAL - Questa volta va al tiro Pessina col sinistro dentro l'area, ma c'è Ramsdale che manda in corner con una buona risposta.

53' STERLING SPRECA - James manda dentro da destra, nessuno tocca, c'è Sterling sul secondo palo, ma sbaglia a tu per tu con Donnaummra. Clamoroso.

70' ECCO GNONTO - Il giocatore dello Zurigo riceve da Di Lorenzo, si gira e va col destro ma calcia sull'esterno della rete. Subito pericoloso.

Prime impressioni su Gatti?

Il migliore

Manuel LOCATELLI - Gran bella prestazione, soprattutto nel primo tempo. Brillante e senza paura con la palla tra i piedi. Stupendo il lancio per Di Lorenzo nell'azione che quasi manda in gol Tonali.

Il peggiore

Raheem STERLING - Difficilmente contenibile, come sempre. Però ha il torto di divorarsi un gol già fatto con la porta spalancata.

