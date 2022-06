Italia-Inghilterra, ancora Italia-Inghilterra: dopo la vittoria dello scorso anno, a Wembley, che ha fatto esplodere una nazione di gioia dopo un periodo difficile come quello pandemico, sabato 11 giugno 2022 è prevista la 'rivincita' tra le due formazioni anche se la posta in palio è profondamente differente. L'Italia si presenta senza il Mondiale in tasca, con Chiellini che ha salutato i compagni e i colori Azzurri ma, soprattutto, con una Politano-Scamacca-Pellegrini. Dall'altra parte, anche l'Inghilterra sarà sperimentale anche se possono contare su un attacco atomico composta dall'uragano Kane e flash Sterling. Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45 di sabato 11 giugno a Watford. dopo la vittoria dello scorso anno, a Wembley, che ha fatto esplodere una nazione di gioia dopo un periodo difficile come quello pandemico, sabato 11 giugno 2022 è prevista la 'rivincita' tra le due formazioni anche se la posta in palio è profondamente differente., con Chiellini che ha salutato i compagni e i colori Azzurri ma, soprattutto, con una formazione fortemente rimaneggiata. Probabile tridente conDall'altra parte, anche l'Inghilterra sarà sperimentale anche se possono contare su un attacco atomico composta dall'uragano Kane e flash Sterling. Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45 di sabato 11 giugno a Watford.

Inghilterra-Italia: probabili formazioni

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; James, Phillips, Rice, Trippier; Saka, Kane, Sterling. Ct. Southgate

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Tonali, Cristante, Locatelli; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini

DOVE VEDERLA IN TV

Inghilterra-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Streaming disponibile su RaiPlay in maniera totalmente gratuita: basterà soltanto registrarsi al sito per accedere alla diretta dell'evento.

