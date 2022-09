Soddisfazione palpabile per Roberto Mancini a margine della a margine della vittoria dell'Italia per 1-0 sull'Inghilterra grazie alla rete di Raspadori. Il c.t. azzurro ha commentato così la gara ai microfoni di Rai Sport: "E' un successo importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio e poi perché abbiamo la possibilità di arrivare prima nel girone. E abbiamo battuto l'Inghilterra, che è una delle nazionali più forti del mondo".

Sulla difesa a 3

Ad

Come ho detto ieri: non conta il sistema di gioco. Conta la personalità che ha una squadra, la voglia di attaccare e stare alta. E' chiaro che abbiamo delle difficoltà oggettive perché abbiamo dei ragazzi giovani che non hanno l'esperienza delle altre nazionali.

UEFA Nations League Italia-Inghilterra 1-0, pagelle: Raspadori diamante azzurro 2 ORE FA

Sulla squadra e sul percorso in Nations League

E' un gruppo con Germania e Inghilterra dove noi abbiamo giocato con tanti ragazzi giovani.

Mancini: "Il calcio è emozione, i fischi possono anche capitare"

UEFA Nations League Magia di Raspadori! L'Italia vince 1-0 e sogna, Inghilterra in B 4 ORE FA