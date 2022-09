Notte della verità alla Puskas Arena di Budapest tra Ungheria e Italia: si decidono le sorti del Girone 3 della Lega A di Nations League , in palio c'è la qualificazione alla Final Four. I padroni di casa allenati da Marco Rossi comandano la classifica a quota 10 punti, 2 in più degli azzurri: la nostra Nazionale , quindi, è obbligata a vincere per effettuare il sorpasso e staccare il biglietto per la fase finale. Il match d'andata, disputato lo scorso 7 giugno allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, si era concluso con il successo per 2-1 dell'Italia , a segno nel primo tempo con Barella e Pellegrini, mentre l'Ungheria aveva accorciato le distanze nella ripresa grazie a un'autorete di Mancini. Arbitra l'incontro il francese Benoit Bastien. Di seguito le scelte di formazione dei due commissari tecnici.