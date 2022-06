Dopo il pareggio contro la Germania, l'Italia delle seconde linee trova anche la vittoria. La prima in Nations League. A Cesena finisce 2-1 per la nazionale di Roberto Mancini, che ha la meglio sull'Ungheria dell'ex compagno alla Sampdoria Marco Rossi grazie a un uno-due confezionato nel primo tempo: apre Barella con un gran destro da fuori area, poi raddoppia Pellegrini al termine di un'iniziativa personale di Politano. Ottima Italia per un'ora, tra palle gol create e fallite e una traversa colpita da Politano. Poi, d'un tratto, si spegne un po' la luce: colpa di una goffa autorete di Mancini (Gianluca), che a mezz'ora dalla fine riapre completamente i discorsi. Ma in qualche modo gli azzurri riescono a contenere i tentativi finali degli avversari, conducendo a casa il successo. In classifica è primo posto grazie al pareggio dell'Inghilterra in Germania . E proprio in Inghilterra sarà il prossimo impegno, sabato sera. Una sfida dal sapore di Wembley.

Tabellino

Italia-Ungheria 2-1 (primo tempo 2-0)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola (75' Dimarco); Pellegrini (66' Locatelli), Cristante, Barella (84' Tonali); Politano (75' Belotti), Gnonto, Raspadori (84' Zerbin). Ct. Mancini

Ungheria (3-4-3): Dibusz; Lang, Orban, At. Szalai; Nego (58' Fiola), A. Nagy (58' Styles), Schäfer (87' Vancza), Z. Nagy (81' Bolla); Sallai, Ad. Szalai (87' Adam), Szoboszlai. Ct. Rossi

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

Gol: 30' Barella (I), 45' Pellegrini (I), 61' aut. Mancini (U)

Ammoniti: Barella, Schäfer

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

21' – Angolo di Politano e colpo di testa di Mancini, questa volta pericolosissimo: Dibusz si salva con un gran riflesso a mano aperta.

26' – Donnarumma si allunga e respinge un pericolosissimo destro incrociato di Sallai dall'ingresso dell'area. Anche l'Ungheria va vicina al vantaggio.

30' – GOL DELL'ITALIA. Spinazzola si accentra e tocca al limite dell'area per Barella, che fa partire uno stupendo destro che si infila sotto l'incrocio. 1-0.

43' – Pellegrini si presenta davanti a Dibusz, ma invece di calciare tocca per Gnonto: quest'ultimo viene però anticipato da Nego a porta vuota. Incredibile occasione per l'Italia.

45' – GOL DELL'ITALIA. Politano va ancora via sulla destra, entra in area e tocca all'indietro: arriva a rimorchio Pellegrini, che non può sbagliare. 2-0.

Giacomo Raspadori e Lorenzo Pellegrini esultano durante Italia-Ungheria - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

53' – Cross dalle retrovie di Nego per Sallai, che in qualche modo devia al volo da pochi passi, trovando la risposta di un ottimo Donnarumma.

55' – Iniziativa personale palla al piede di Politano, che si presenta al limite dell'area e col sinistro scarica contro la traversa. Italia a un passo dal tris.

61' – GOL DELL'UNGHERIA. Cross non irresistibile di Fiola e Mancini la combina grossa, anticipando Donnarumma e mettendo la palla nella propria porta. Gara riaperta.

88' – Locatelli riceve in area da Belotti e tocca con l'interno sul palo più lontano, ma Dibusz è attento e blocca.

Il migliore

Matteo POLITANO. Costante nel puntare l'uomo e pure nel saltarlo. L'esempio perfetto è l'iniziativa che porta al raddoppio di Pellegrini. Meriterebbe il gol personale, ma la traversa glielo nega.

Il peggiore

Attila SZALAI. Fatica a tenere testa a Politano. Anzi, non ci riesce quasi mai, come dimostra il modo in cui viene saltato nettamente nell'azione del 2-0.

Le pagelle

