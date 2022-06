"Nella storia, ma non in Italia". Marco Rossi, ct dell'Ungheria, è l'artefice di uno dei piccoli miracoli sportivi di questo periodo. La squadra da lui guidata è in testa al Gruppo 3 di Nations League, davanti a corazzate storiche del calibro di Germania, Italia e Inghilterra. Nell'intervista al "Corriere della Sera", affronta molti argomenti, tra i quali anche quello degli elogi ricevuti. Ma solo dopo questi risultati così roboanti.

Dopo il 4-0 all'Inghilterra tanti complimenti, ma per me mai nessuna offerta. Stavo per mollare, poi l'Ungheria mi ha adottato.

"Azzurri? Capisco lo smarrimento per l'eliminazione dal Mondiale, ma la situazione è meno catastrofica di quello che sento dire"

Gioia Ungheria

"C’è stata grandissima euforia, superiore forse a quella dell’Europeo dove siamo arrivati a 5 minuti dalla qualificazione nel girone di Germania, Portogallo e Francia. L’Ungheria vive di calcio, ma in larga parte nessuno ha vissuto i fasti che furono. Per questo c’è grande orgoglio"

Un parere sull'Italia

"Ci ha messo più in difficoltà di Inghilterra e Germania e abbiamo perso meritatamente. Penso che la strada del rinnovamento sia stata intrapresa e se vuoi rinnovare devi puntare sui giovani, perché sono loro il futuro. A settembre poi torneranno a disposizione altri grandi giocatori"

Sul passato

"Non sono andato oltre la C in panchina in Italia, sono stato costretto a emigrare ed è arrivata la svolta. Forse il mio limite è che dico ciò che penso".

