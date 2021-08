L’Italia della canoa velocità apre col botto alle Olimpiadi di Tokyo: nella prima batteria della prima specialità in programma, il K1 200 femminile, Francesca Genzo stacca subito il pass per le semifinali e si piazza già tra le migliori sedici atlete senza dover passare dai quarti di finale, risparmiando importanti energie. L’azzurra parte molto bene e, nonostante la danese Emma Aastrand Jorgensen vada subito in testa, può amministrare il gran margine sul resto della concorrenza per staccare subito il pass per il penultimo atto. All’arrivo vince la danese in 41.572, ma Genzo passa il turno chiudendo a 0.626 da Jorgensen.

Le altre contendenti sono tutte molto staccate e dovranno affrontare, sempre oggi, i quarti di finale: Anamaria Govorcinovic (Croazia) è terza a 1.329, Mariia Kichasova-Skoryk (Ucraina) chiude quarta a 2.992, Khaoula Sassi (Tunisia) finisce quinta a 3.529, Jade Tierney (Isole Cook) si classifica sesta a 6.699, infine Amira Kheris (Algeria) giunge settima ed ultima a 6.734.

IL K1 1000 MASCHILE

Samuele Burgo dovrà affrontare i quarti di finale nel K1 1000 maschile: l’azzurro non riesce a staccare uno dei due posti in palio per le semifinali nella seconda batteria ed ora dovrà acciuffarne uno dei due in palio nei quarti, che scatteranno tra le 5.37 e le 5.53 italiane (3 serie).

Non tradiscono le attese, infatti, i due atleti più quotati del lotto: Balint Kopasz (Ungheria) vince in 3:39.084, andando a precedere Agustin Vernice (Argentina), secondo a 1.346. Burgo, terzo praticamente fin dai primi metri, nel finale rintuzza l’attacco di Etienne Hubert (Francia) e chiude terzo a 4.662, mentre il transalpino è quarto a 5.988.

