Alex Dowsett aveva annunciato il suo tentativo di attacco al Record dell’Ora, ma il britannico non potrà scendere in pista il prossimo 12 dicembre perché è risultato positivo al Covid-19. Si pensava che non ci sarebbero stati altri tentativi da qui a Capodanno, ma l’inatteso giapponese Shunsuke Inamura ha stravolto tutti i piani e lunedì 23 novembre cercherà di entrare nella storia. Al Velodromo di Izu, quando alle nostre latitudini non sarà ancora sorta l’alba, il 22enne del Team Bridgestone proverà a battere l’attuale primato di 55,089 km detenuto dal belga Victor Campenaerts.