17 giugno 2022 - Parigi, Francia: Gli appassionati di ciclismo di Francia e Germania vivranno per la prima volta le gare ad alta adrenalina della UCI Track Champions League, con l'aggiunta di due nuove sedi di livello mondiale nell'ambito di un calendario rielaborato per il 2022. Il Velodrom di Berlino e il Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), alle porte di Parigi, ospiteranno rispettivamente il secondo e il terzo round, nell'ambito della stagione di cinque gare che prenderà il via a Maiorca il 12 novembre. Come nel 2021, Londra ospiterà nuovamente la doppia finale il 2 e 3 dicembre.

Questi due nuovi velodromi sono tenuti in grande considerazione, avendo entrambi ospitato in passato i Campionati del Mondo UCI di ciclismo su pista e il Velodromo SQY di Parigi è stato selezionato per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La UCI Track Champions League continuerà con il suo format unico, portando gare imprevedibili e di breve durata e un'esperienza tecnologica per i tifosi a migliaia di persone a bordo pista e a milioni di telespettatori in tutto il mondo.

François Ribeiro, responsabile di Discovery Sports Events, promotore della UCI Track Champions League, ha dichiarato: "Sulla base del successo della stagione inaugurale, era una nostra priorità coinvolgere il pubblico chiave in Francia e Germania. Dopo il rinvio della tappa di Parigi dello scorso anno, siamo lieti di poter finalmente portare l'emozione della UCI Track Champions League al Velodromo Nazionale francese e al Velodrom di Berlino. Si tratta del programma più intenso di sempre, con gare in successione che restituiscono l'emozione che il campionato è stato concepito per suscitare. Il gran finale, che si concluderà nel Lee Valley Park, famoso in tutto il mondo, davanti a un pubblico di appassionati, si preannuncia spettacolare!".

David Lappartient, Presidente dell'Union Cycliste Internationale (UCI), ha dichiarato: "L'anno scorso, la UCI Track Champions League ha offerto uno spettacolo spettacolare che ha messo la disciplina olimpica del ciclismo su pista e i suoi atleti sotto i riflettori che meritano. Il ritmo incalzante e il breve formato delle gare si sono dimostrati molto apprezzati dai fan e dai corridori, che saranno lieti di gareggiare in due nuove prestigiose sedi nel 2022. Con cinque prove in quattro fine settimana consecutivi, ci sarà poco tempo per tirare il fiato mentre i migliori specialisti della pista del mondo inseguiranno uno dei quattro titoli complessivi in palio in questa seconda edizione della UCI Track Champions League."

IL PROGRAMMA DELLA GARA

Round 1 - Super Lancio - 12 novembre - Palma, Maiorca, Spagna

Velòdrom Illes Balears

L'impianto polisportivo, con una capienza di 6000 posti, è stato inaugurato nel 2007 e ha ospitato i Campionati del Mondo di ciclismo su pista del 2007. Ha ospitato anche la prima tappa della UCI Track Champions League nel 2021, dove ha fatto il suo debutto internazionale in un velodromo gremito di fronte a centinaia di nuovi appassionati di ciclismo su pista.

Round 2 - 19 novembre - Berlino, Germania

Velodromo di Berlino

Il Velodrom di Berlino, che può ospitare fino a 6.000 tifosi per gli eventi di ciclismo su pista, è stato completato nel 1997 e originariamente concepito come parte della candidatura di Berlino per ospitare le Olimpiadi. Dall'esterno, la spettacolare struttura esterna rivestita in legno lo rende uno dei tetti più singolari d'Europa. È proprio in questo velodromo, durante i Campionati del Mondo 2020, che Discovery e l'UCI hanno firmato una partnership di otto anni per l'organizzazione della UCI Track Champions League.

Round 3 - 26 novembre - Parigi, Francia

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Fiore all'occhiello della Federazione ciclistica francese, il Velodromo nazionale francese può ospitare fino a 5.000 spettatori ed è stato inaugurato nel 2014. Ha ospitato i Campionati del mondo di ciclismo su pista UCI nel 2015 e i Campionati europei di ciclismo su pista UEC nel 2016. Il velodromo ospiterà il ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Round 4 e 5 - Gran Finale - 2-3 dicembre - Londra, Regno Unito.

Parco giochi Lee Valley

Il pluripremiato Lee Valley VeloPark ha una capacità di 6.000 spettatori ed è stato costruito per le Olimpiadi di Londra del 2012. L'impianto ha ospitato anche i Campionati del mondo di ciclismo su pista UCI nel 2016, il tentativo di Sir Bradley Wiggins di conquistare il record dell'ora UCI cronometrato da Tissot nel 2015 e, più recentemente, le due tornate, che hanno registrato il tutto esaurito, della UCI Track Champions League nel 2021. Il circuito ospiterà nuovamente il Gran Finale della UCI Track Champions League, dove i campioni saranno incoronati alla fine della serie del 2022.

PARITA' DI PREMI PER GLI ATLETI MASCHI E FEMMINE

I 36 corridori uomini e le 36 donne che si contenderanno la vittoria nelle categorie Sprint ed Endurance della Lega riceveranno un montepremi complessivo di oltre 500.000 euro. Che, ancora una volta, sarà uguale sia per gli uomini che per le donne, come parte dell'impegno della Lega per l'uguaglianza di genere in questo sport. I premi in denaro saranno assegnati per i posti da 1 a 10 in ogni gara della serie, e i vincitori delle gare riceveranno 1.000 euro. Il vincitore assoluto di ogni categoria riceverà inoltre 25.000 euro, con premi in denaro assegnati per ogni posizione nella classifica generale. Anche nella seconda stagione ci sarà una maglia da leader che sarà indossata dai primi classificati maschili e femminili delle categorie Sprint ed Endurance. Ogni corridore manterrà lo stesso numero di gara per tutta la durata della competizione e avrà i propri sponsor personali sulla maglia. La UCI Track Champions League beneficerà di un'ampia strategia di distribuzione globale con l'obiettivo di raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di appassionati di ciclismo. I cinque round della gara saranno ampiamente trasmessi sui canali di proprietà di Discovery, tra cui Eurosport linear, OTT, GCN+, Discovery+ e i canali digitali GCN Racing. Nell'ambito dell'ambizione della Lega di raggiungere un pubblico più ampio per questo sport e di attirare nuovi fan, sono state concordate anche partnership di distribuzione con emittenti di alto livello. Ulteriori dettagli sui partner di trasmissione saranno annunciati nelle prossime settimane.

La UCI Track Champions League è un formato di campionato in cui ogni tappa presenta lo stesso programma di gara. I corridori ottengono punti nei cinque round nelle categorie Sprint o Endurance. Ogni categoria prevede due diversi tipi di gare in cui i concorrenti possono accumulare punti: I velocisti gareggiano sia nella Sprint che nel Keirin, mentre i corridori dell'Endurance gareggiano sia nell'Eliminazione che nello Scratch. 18 corridori gareggeranno in ogni categoria, per un totale di 72 corridori: 36 uomini e 36 donne. Le classifiche della UCI Track Champions League sono determinate dai punti assegnati ai corridori in base alle loro prestazioni in ogni gara. I punti verranno accumulati in una classifica e il vincitore assoluto di ogni categoria sarà il corridore con il maggior numero di punti alla fine della serie. Al termine di ogni gara, i quattro leader attuali di ogni categoria (due uomini e due donne) si aggiudicheranno l'ambita maglia di leader da indossare all'evento successivo.

