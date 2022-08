Elia Viviani ha firmato una magia fuori da ogni logica agonistica, tecnica, tattica agli Europei 2022 di ciclismo. Attorno alle ore 15.00 ha si è trasferito al Velodromo. Quattro ore e mezzo dopo si è laureato Campione d’Europa nell’Eliminazione su pista. ha firmato una magia fuori da ogni logica agonistica, tecnica, tattica agli Europei 2022 di ciclismo. Attorno alle ore 15.00 ha concluso la prova in linea in settima posizione (dopo 209 km di fatica per le strade di Monaco), ha fatto una doccia, ha parlato con il CT Marco Villa e i compagni, si è sottoposto a un massaggio e poi

L’Italia non aveva ancora vinto in questa kermesse, a cui si è presentata senza alcuni big (su tutti Filippo Ganna e Jonathan Milan) e in cui ha scontato Uno show di rara bellezza firmato dal ciclista veneto, che aveva risposto alla convocazione di Daniele Bennati dopo il forfait di Giacomo Nizzolo e poi si è ripresentato sull’amata pista all’improvviso (inizialmente non era nei piani, visto l’impegno dell’ultimo minuto su strada)., a cui si è presentata senza alcuni big (su tutti Filippo Ganna e Jonathan Milan) e in cui ha scontato la brutta caduta di Letizia Paternoster nella giornata di ieri.

Elia Viviani si è imposto da Campione del Mondo in carica, dominando la gara in lungo e in largo, correndo sempre nelle posizioni di vertice e demolendo gli avversari in maniera brutale. Il 32enne ha giganteggiato con indosso la maglia iridata conquistata lo scorso anno a Roubaix e ha messo le mani sul secondo oro continentale in questa specialità dopo quello del 2019.

Il Campione Olimpico di Rio 2016 (nell’omnium, prova in cui è stato terzo ai Giochi di Tokyo 2020) è l’uomo che ha contribuito in maniera determinante a rilanciare il ciclismo su pista alle nostre latitudini e oggi ha fatto meritatamente festa, portando a casa addirittura l’ottavo sigillo continentale in carriera (in più specialità) a cui si aggiunge l’affermazione su strada nel 2019. Un Campione totale, l’uomo ovunque, un sontuoso velocista capace di inventarsi in più circostanze, un fuoriclasse totale del pedale tricolore che ancora una volta ha battuto un colpo da vero fenomeno, nella gara a lui più congeniale e più adatta dal punto di vista tecnico.

Elia Viviani ha corso da padrone, la fucilata all’ultimo giro per surclassare il tedesco Theo Reinhardt è stata semplicemente spaziale. Un’accelerazione repentina con cui ha allungato le mani sulla medaglia d’oro e ha fatto risuonare l’Inno di Mameli in terra tedesca (settima medaglia per la nostra spedizione dopo tre argenti e tre bronzi). A completare il podio è stato il belga Jules Hesters, quarto l’olandese Yoeri Havik, quinto il britannico William Tidball. Quest’anno Elia Viviani, alfiere della Ineos Grenadiers, ha vinto soltanto una gara su strada: la prima tappa del Tour de la Provence a inizio febbraio.

Viviani: "Ho sfruttato l'occasione ma la giornata non è completamente positiva"

Ai microfoni della Rai, il campione veronese ha spiegato così la sua domenica che non lo soddisfa appieno...

"Già ieri avevamo deciso di lasciare intatta la mia iscrizione per la gara di questa sera, poi avrei deciso a seconda delle mie condizioni dopo la prova su strada. Era la mia seconda uscita con la maglia iridata prima dei Mondiali, ci tenevo. È una giornata comunque non così positiva: mi sarebbe piaciuto conquistare una medaglia nella prova su strada, magari non la più bella… Non sono stato competitivo con i migliori sprinter al mondo, ho rivisto la volata ed eravamo in buona posizione, mi dispiace anche perché non capita sempre di trovare un percorso quasi totalmente piatto. La squadra era giù ma era difficile continuare a vincere sempre agli Europei, c’è da ammettere che al momento ci sono velocisti più forti, forse avremmo dovuto inventarci qualcosa di diverso per portare a casa una medaglia".

