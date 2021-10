L’Italia è padrona dell’inseguimento individuale su pista. Filippo Ganna ha vinto quattro medaglie d’oro ai Mondiali e difenderà il titolo tra un paio di settimane durante la rassegna iridata al Velodromo di Roubaix. Jonathan Milan ha conquistato oggi il titolo agli Europei, grazie a una prova semplicemente straripante. I due azzurri sono stati tra i grandi protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove hanno conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre col quartetto.

Il 21enne ha trionfato a Grenchen (Svizzera), raggiungendo uno dei suoi grandi obiettivi stagionali dopo il secondo posto dell’anno scorso. A fare i complimenti all’azzurro è stato proprio Filippo Ganna, assente in terra elvetica (oggi ha partecipato al Gran Piemonte, su strada) per prepararsi in vista dei Mondiali dove andrà a caccia del pokerissimo in questa specialità. Il Campione del Mondo a cronometro ha inviato un messaggio ai commentatori di Eurosport.

Parole davvero di grande stima da parte del piemontese:

Europei di ciclismo su pista L'Inno di Mameli per Jonathan Milan UN' ORA FA

La differenza tra me e Jonathan è che io alla sua età non facevo 4’04. Devo sbrigarmi a fare il record del mondo, altrimenti poi arriverà lui.

Filippo Ganna vanta un personale di 4:01.934, fino a un paio di mesi fa record del mondo di questa specialità, prima che lo statunitense Ashton Lambie scendesse a 3:59.930 sfruttando l’altura.

Milan europeo oro nell'inseguimento individuale

Europei di ciclismo su pista Milan europeo oro nell'inseguimento individuale 3 ORE FA