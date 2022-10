Filippo Ganna ce l'ha fatta. In tutti i sensi. Sì perché il verbanese, Bigham (Chris Boardman che aveva fermato il contatore a 56,375 km in quel di Manchester nel 1996. Non era stato omologato, viste le innovazioni scientifiche portate dal corridore con i suoi sponsor, ma il britannico veniva affiancato col titolo di “uomo più veloce del mondo”. Ganna ha però messo un punto esclamativo a tutte le voci del dissenso, spingendo l'asticella più in là in tutte e due le discipline. E ci ha pensato proprio Ganna a spiegarlo a tutti, ancher a chi aveva già fatto in passato il nuovo record. Ma andiamo a vedere le 10 migliori distanze complicate. ce l'ha fatta. In tutti i sensi. Sì perché il verbanese, con la distanza di 56,712 km , non solo ha superato il record precedentemente fatto da il 55,548 km registrato ad agosto), ma ha realizzato anche il record dei record. Quello vero, anche se non omologato dall'UCI, era quello diche aveva fermato il contatore ain quel di Manchester nel 1996. Non era stato omologato, viste le innovazioni scientifiche portate dal corridore con i suoi sponsor, ma il britannico veniva affiancato col titolo di “”. Ganna ha però messo un punto esclamativo a tutte le voci del dissenso, spingendo l'asticella più in là in tutte e due le discipline. E ci ha pensato proprio Ganna a spiegarlo a tutti, ancher a chi aveva già fatto in passato il nuovo record. Ma andiamo a vedere le 10 migliori distanze complicate.

Ganna: "Prossima volta ci proverò con le gambe più fresche"

Le migliore 10 distanze tra i corridori che hanno fatto il record

Corridore/Anno Distanza Filippo Ganna (2022) 56,792 km Chris Boardman (1996) 56,375 km Dan Bigham (2022) 55,548 km Tony Rominger (1994) 55,291 km Victor Campenaerts (2019) 55,089 km Bradley Wiggins (2015) 54,526 km Tony Rominger (1994) 53,832 km Miguel Indurain (1994) 53,040 km Alex Dowsett (2015) 52,937 km Graeme Obree (1994) 52,713 km

Ma non finisce qui. Filippo Ganna ha già in mente di battere il suo stesso record. L'obiettivo principale erano i 60 km in 60 minuti e, per il momento, siamo ancora lontani a quella che sarebbe un'altra impresa. Ma Ganna ha ancora voglia e ha promesso battaglia.

Che festa per Ganna, gli amici (e compagni) lo portano in trionfo

