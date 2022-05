Ciclismo

Boucles de la Mayenne - Molano vince l'ultima volata: a Benjamin Thomas la generale

BOUCLES DE LA MAYENNE - Il colombiano batte Aular, Coquard e Lecroq nella volata di Laval. I big non si sfidano e Benjamin Thomas vince la classifica con soli 3'' di vantaggio su Cosnefroy e 6'' su Aranburu. Per il corridore della Cofidis è la seconda generale conquistata in questa stagione dopo l'Étoile de Bessèges.

00:00:54, 18 minuti fa