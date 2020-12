Brutta disavventura per Andrea Vendrame in allenamento. Come raccontato a Tina Ruggeri de Il Gazzettino dallo stesso ventiseienne di Conegliano, attualmente in forza all’AG2R La Mondiale, c’è infatti stata un’aggressione ai suoi danni da parte di un automobilista, che lo ha colpito con un pugno per motivi ignoti.